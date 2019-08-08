В Волгоградской области начали проверку незаконных свалок

Экологи вместе с сотрудниками МЧС и ГИБДД дежурят на полигонах, на которые нелегально вывозят отходы.

Они сначала фиксируют нарушение, а затем инспекторы составляют протокол и выписывают штраф, передает ОТР. Запрещающие плакаты и предупреждения о видеофиксации никого не останавливают.

«Ничего не можем сделать, мы уже и писали. Мы и судились, никаких мер не принимают совершенно. Мы там перекапывали, чтобы машинам проехать было нельзя. Но все равно, зарывают или с других сторон заезжают», - рассказала местная жительница.