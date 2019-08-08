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Контроль за расходованием бюджетных средств принес свои результаты

8 августа 2019, 17:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Контроль за расходованием бюджетных средств принес свои результаты

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер Законодательного Собрания Юрий Бурлачко приняли участие в работе расширенного заседания коллегии краевой прокуратуры. Предметом обсуждения его участников стали итоги работы надзорного ведомства в первом полугодии 2019 года.

Открывая заседание, прокурор края Сергей Табельский отметил, что усилия сотрудников были сосредоточены на защите трудовых, жилищных и иных социальных прав граждан, создании благоприятных условий для ведения бизнеса, обеспечении законности в сфере экономики.

По данным главы ведомства, за отчетный период удалось предотвратить неэффективное и незаконное расходование бюджетных средств на сумму более 500 миллионов рублей. Продолжена работа по защите прав дольщиков – уже введено в эксплуатацию 14 долгостроев, активными темпами достраиваются еще 20 многоквартирных домов.

Отдельное внимание правоохранители уделяли соблюдению законодательства в сфере ЖКХ и тарифного регулирования. По результатам деятельности в крае пересмотрены тарифные ставки за теплоэнергию и воду в сторону уменьшения.

Глава региона, выступая перед собравшимися, сделал акцент на увеличении эффективности прокурорского надзора во всех сферах жизни и всех отраслях экономики региона.

- Принципиальный подход, принцип неотвратимости наказания дает результат. В то же время есть ряд направлений, где нам нужно активное участие прокуратуры. Это вопросы экологии, проблемы с ТБО, сохранение зеленых зон, застройка пляжей. Также необходимо усилить контроль реализации программы капремонта, – отметил Вениамин Кондратьев.

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко, в свою очередь, отметил вклад прокуратуры в укрепление правовых основ жизни общества и участие в нормотворческой деятельности Законодательного Собрания.

В качестве примера председатель ЗСК привел краевой закон "О регулировании отдельных отношений в сфере организации дорожного движения на территории Краснодарского края", внесенный прокурором на июльскую сессию. При сложившейся тенденции к увеличению числа ДТП на дорогах края, документ призван улучшить обстановку на транспортных артериях.

Подводя итог, Юрий Бурлачко добавил, что работа сотрудников прокуратуры в сфере эффективного расходования бюджетных средств особенно актуальна в период реализации национальных проектов, на исполнение которых выделается большой объем средств.

В завершении руководители региона поблагодарили собравшихся за профессиональную работу и деятельное участие в жизни края.

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ХС

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