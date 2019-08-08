В Судаке у фотографов, использующих животных, изъяли миллионы рублей и краснокнижную птицу

После инцидента у стен Генуэзской крепости в Судаке, когда фотоживодеры избили туристов за отказ платить за услуги, полицейские изъяли у возможных организаторов этого бизнеса краснокнижную птицу и 3,2 миллиона рублей, пишут «Аргументы недели-Крым».

В пресс-службе МВД по республике отметили, что видеозапись, на которой был запечатлен процесс нанесения телесных повреждений, нашли правоохранители во время мониторинга. Информацию зарегистрировали в отделе полиции и провели проверку. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Также полиция провела обыски в домах четырех лиц, которые могут быть причастны к незаконной организации предоставления услуг по фотографированию с животными. У них изъяли деньги, полученные противоправным путем, а также фото и мобильную технику.

С участием сотрудников Министерства экологии Крыма у одного из граждан изъяли птицу Курганник Канюк, занесенную в Красную книгу РК.

Напомним, фотографы с орлом напали на туристов в районе Генуэзской крепости в Судаке за то, что отдыхающие отказались платить за услуги. В результате было возбуждено уголовное дело, а прокуратура и администрация города взяли ситуацию на особый контроль.

Крымский премьер Сергей АКСЕНОВ пообещал, что должностные лица, прикрывающие нелегальных фотографов, будут лишаться работы. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, оказывающих фотоуслуги с использованием животных.