В МИД Германии не рекомендуют посещать территорию Донбасса и Крыма

Жителям Германии не следует посещать неконтролируемые правительством Украины территории Донбасса, а также Крымского полуострова. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны, пишут «Аргументы недели-Крым».

«Путешествие на Крымский полуостров не рекомендуется. Крым продолжает оставаться частью Украины по международному праву, но сейчас подконтролен России», – говорится в рекомендациях МИД по путешествиям в Украину.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что те зоны, которые не контролируются украинским правительством, подпадают под особый режим доступа в соответствии с законодательством Украины. Кроме того, на этих территориях, заявляют в МИД, гражданам Германии не может быть предоставлена консульская защита.