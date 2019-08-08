В МИД Германии не рекомендуют посещать территорию Донбасса и Крыма
8 августа 2019, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]
Жителям Германии не следует посещать неконтролируемые правительством Украины территории Донбасса, а также Крымского полуострова. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны, пишут «Аргументы недели-Крым».
«Путешествие на Крымский полуостров не рекомендуется. Крым продолжает оставаться частью Украины по международному праву, но сейчас подконтролен России», – говорится в рекомендациях МИД по путешествиям в Украину.
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что те зоны, которые не контролируются украинским правительством, подпадают под особый режим доступа в соответствии с законодательством Украины. Кроме того, на этих территориях, заявляют в МИД, гражданам Германии не может быть предоставлена консульская защита.