Почему молодые специалисты бросают первую работу?

Около 50% молодых специалистов в России покидает своё первое место работы менее чем через год после трудоустройства. Исследователи рассказали, что не устраивает начинающих работников.

В Росстате рассказали, почему россияне теряют работу

«При этом 27,9% молодежи заняты на первой работе менее шести месяцев, и 24,1% юношей и девушек работают на первом месте трудоустройства от полугода до года», - рассказали специалисты из РАНХиГС.

Оказалось, что молодых людей не устраивает зарплата, а также рабочие обязанности, передаёт «Свободная пресса». Отдельно учёные отметили, что в большинстве случаев начинающиеся специалисты находят первую работу через знакомых.