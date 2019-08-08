Российские осужденные победили в 1-м Международном интернет-турнире по шахматам

Накануне состоялся 1-й Международный интернет-турнир по шахматам среди осужденных из 7 стран. Два дня сборные России, Италии, Англии, Армении, США, Бразилии и Белоруссии соревновались в режиме онлайн по круговой системе.

По результатам 6 раундов россияне, отбывающие наказание в Иркутской, Брянской, Томской областях и Республике Калмыкия, одержали безоговорочную победу над соперниками.

В уникальном шахматном онлайн-поединке приняли участие как российские, так и иностранные заключенные. Соревнования стартовали 5 августа, организатором выступила американская сторона.

Уже в 1-й день 4 участника из России, вошедших в основной состав, разгромили армянских противников со счетом 3:1. Заключенные из Белоруссии и Италии проиграли россиянам «всухую» со счетом 0:4. Еще в 4-х раундах наши шахматисты «схлестнулись» со сборной США, «вырвав» победу в 3-х из них, и лишь 1 партия завершилась ничьей. «Серебро», по итогам первого дня, взяли сборные США и Белоруссии (7,5 баллов), «бронза» досталась сборной Бразилии (6,5 баллов). Безоговорочным же лидером стала команда из России (14,5 баллов), тем самым значительно повысив «градус напряженности» следующего турнирного дня.

В ходе дальнейших раундов российские заключенные продолжали уверенно «атаковать» соперников, демонстрируя все возрастающий «боевой дух», а также высокий уровень профессионализма. Спортсмены, которые дистанционно «сражались» из колоний, разбросанных по всей стране, хоть и были незнакомы друг с другом, но удивили иностранных коллег своей сплоченностью. Наряду с 4-мя действующими шахматистами, еще 6 осужденных вошли в запасной состав, выразив готовность в любой момент прийти на помощь своей команде. 1-й Международный интернет-турнир завершился триумфом россиян, которые «сломили» англичан и бразильцев со счетом 4:0. Второе место между собой разделили сборные Италии и Белоруссии, на третьей позиции оказалась команда из Армении.

Идейным вдохновителем шахматных баталий стал выдающийся гроссмейстер и многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. В своем обращении он отметил, что уже неоднократно принимал участие в организации матчей, которые носили двухсторонний характер: США – Россия, Швейцария – Россия, Республика Беларусь – Россия. В этом году впервые состоялась встреча представителей из 7 разных стран.

Нельзя обойти вниманием и мастерство россиян: все члены команды являются кандидатами в мастера спорта и играют в шахматы на протяжении долгих лет. Участник из Иркутска, к примеру, обозначил, что именно эта «гимнастика ума» помогает ему в общении с людьми. И даже в колонии, где отбывает наказание, он является руководителем шахматного клуба «Белая ладья», пользующегося большой популярностью у заключенных. Представитель из Томска рассказал, что в шахматы его научил играть отец, который активно болел за своего сына во время прошедшего международного турнира.

За разыгравшимся не на шутку «боем» наблюдали иностранные и российские журналисты, зрители из колоний-участников и сотрудники УВСПР ФСИН России, координирующие из Москвы игру всей российской команды, в частности заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Бояринев.

Отмечается, что наши чемпионы, показавшие исключительный результат, будут в обязательном порядке поощрены руководителями своих учреждений. Не менее приятным бонусом для сильнейших игроков станут шахматы с именным логотипом Анатолия Карпова.

Алена Ярошевич