Бег в помощь: в городских парках пройдут благотворительные забеги

В течение двух месяцев в парках Москвы пройдут спортивные забеги. Принять участие в них смогут и взрослые, и дети. Они получат призы, встретят известных телеведущих, попробуют вкусные блюда и послушают лекции о здоровом образе жизни, а также смогут помочь нуждающимся.

Отмечается, что собранные средства пойдут, в частности, на поддержку воспитанников детских домов, тяжелобольных детей и создание складов гуманитарной помощи людям, пострадавшим от наводнений, пожаров, землетрясений и других чрезвычайных ситуаций.

В частности, на аллее Мира в парке Победы 11 августа в 10:30 состоится благотворительный гастрономический забег Run & Eat. Профессионалам и любителям бега предстоит преодолеть дистанцию в пять или десять километров, а для детей от четырех до 14 лет подготовили маршрут протяженностью 500 метров. Каждый участник получит стартовый пакет с фирменной футболкой и подарками, а также эксклюзивную памятную медаль. На пит-стопах со специальным меню участники смогут попробовать блюд итальянской, грузинской и русской кухни.

Старт и финиш забега — на входной площади парка Победы. Также запланированы кулинарные мастер-классы, творческие воркшопы, конкурсы и концерт. Для участия необходимо получить медицинскую справку, оплатить стартовый взнос (500 рублей — за детский забег, 2000 рублей — за дистанции пять и десять километров). Все собранные средства поступят в благотворительный фонд, поддерживающий детей-сирот. Участие в мероприятии по предварительной регистрации.

Движение Parkrun «Царицыно» отмечает четырехлетие. В честь этого события 31 августа в 08:30 пройдет праздничный забег на пять километров по береговой линии Нижнего Царицынского пруда. Место старта и финиша — мощеная площадка рядом с Новоцарицынским шоссе.

Пятый юбилейный открытый благотворительный забег пройдет в Измайловском парке 31 августа, в 09:00. Участников ждут дистанции на пять и десять километров. Для маленьких бегунов в возрасте шести — девяти лет подготовили 200-метровую трассу.

Кроме того, состоится костюмированный забег на 1,5 километра Fun Run. Участники будут соревноваться в оригинальности нарядов.

Для участия необходимо получить медицинскую справку и сделать пожертвование на сумму от 690 рублей. На собранные средства оплатят индивидуальные занятия педагогов с воспитанниками детских домов в предстоящем учебном году. Ребята смогут подготовиться к экзаменам.

На Пушкинской, Андреевской и Воробьевской набережных 14 сентября в 09:00 пройдет благотворительный забег Красного Креста. Марафон включает три дистанции: классический полумарафон (21,1 километра), четвертьмарафон (10,55 километра) и короткий маршрут (5,275 километра). Для детей в возрасте от четырех до 14 лет подготовлена отдельная 500-метровая трасса.

На протяжении всей дистанции участников будут сопровождать медицинские работники. Предусмотрены пит-стопы для восстановления дыхания и водного баланса. Старт и финиш — у Театра Стаса Намина.

В забеге примут участие известные телеведущие, артисты и команда Красного Креста. Для участия необходимо получить медицинскую справку и оплатить стартовый взнос (1200 рублей — за дистанцию 5,75 километра, 1500 рублей — за четвертьмарафон, 1800 рублей — за полумарафон). Дети участвуют бесплатно.

Все полученные средства пойдут на создание в России складов с гуманитарной помощью, которые помогут быстро обеспечить предметами первой необходимости людей, пострадавших от наводнений, пожаров, землетрясений и других чрезвычайных ситуаций. Для участия нужно зарегистрироваться.

В парке «Кузьминки» 29 сентября состоится «Скандинавский променад». В этот день все желающие старше семи лет смогут пройти пятикилометровую дистанцию. Участники мероприятия также послушают лекции о скандинавской ходьбе, узнают о ее пользе, необходимом инвентаре для занятий. Можно будет задать вопросы профессионалам и посетить мастер-классы Ассоциации скандинавской ходьбы.

Для участия необходимо оплатить стартовый взнос. В базовый стартовый пакет стоимостью 500 рублей входит номер участника, подарки от организаторов и горячий обед, а в расширенный пакет (1500 рублей) — еще и телескопические палки для ходьбы.

Все собранные средства будут перечислены в благотворительный фонд и пойдут на лечение тяжелобольных детей. Информация о регистрации и времени проведения марафона скоро появится на страницах парка в социальных сетях «В контакте», «Фейсбук» и «Инстаграм».

Кроме того, в Измайловском парке 11 августа состоится забег для ИТ-специалистов RunIt25 с дистанциями три, пять, десять и 25 километров. Стоимость забегов составит от 500 до 1600 рублей, в зависимости от длины дистанции.

Обо всех забегах сообщается на официальном сайте мэра Москвы.