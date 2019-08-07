Главный тренер сборной по самбо: «Участники заплыва «За чистый Байкал» совершили спортивный подвиг»

Основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко, спортсмен клуба Евгений Семеняка и руководитель федерации современного мечевого боя Чеченской республики Заур Закраилов установили новый мировой рекорд. Они переплыли Байкал и стали первыми в истории, кому удалось преодолеть 45 км в ледяной воде этого озера. Главный тренер сборной России по самбо Дмитрий Трошкин поздравил спортсменов.

«Это приятный факт, честно говоря. Мы всегда знали, что самбисты могут везде проявить себя, – сказал он. – Представляю, какая там ледяная вода. Когда услышал, что российские спортсмены переплыли Берингов пролив, был в восхищении. А сейчас вдвойне рад, что покорили Байкал люди, связанные с самбо. Я их от всей души поздравляю!».

Напомним, что таким поступком спортсмены хотели привлечь внимание общественности к загрязнению уникального озера. Во время заплыва они подбирали мусор и погружали его в лодку.

«Наша бюрократическая машина настолько закручена, что она не обращает внимания на вопросы экологии. В результате людям приходится применять экстраординарные методы. Думаю, это правильное решение. Спортсмены совершили спортивный подвиг и привлекли внимание к проблеме», – прокомментировал Дмитрий Трошкин.