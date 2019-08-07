Госдачу Брежнева в Крыму пустили с молотка

В Крыму продали бывшую госдачу № 1 "Глициния", на которой любил отдыхать Леонид Ильич Брежнев. Об этом сегодня сообщила министр имущественных и земельных отношений полуострова Анна Анюхина.

Дачу генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева под Ялтой продали за 1,2 млрд рублей: "Пока юридическое лицо вам не могу сказать", - цитирует Анохину ТАСС, отмечая при этом, что оно российское.

Ранее СМИ сообщали, что в марте на заседании Государственного совета Крыма обсуждали планы продать бывшую госдачу. Средства от продажи "Глицинии" должны пополнить доходную часть бюджета республики.