Депутат Госдумы России Наталья Поклонская решила подискутировать с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом

Депутат Государственной Думы России и бывший главный прокурор Крыма ответила генеральному секретарю военного альянса Йенсу СТОЛТЕНБЕРГУ, пишут «Аргументы недели-Крым».

Напомним, что генсек НАТО выдвинул свою версию присоединения Крыма к России. По его мнению, причиной было желание России доминировать в мире, а случившееся, не более, чем борьба за глобальное превосходство.

Наталья ПОКЛОНСКАЯ сегодня прокомментировала слова главного натовца: «Удивительно слышать от Генерального секретаря НАТО признание в том, что именно борьба за глобальное превосходство и конкуренция между великими державами явились причиной крымского референдума. То есть упорное непризнание очевидных вещей, а именно воссоединения Крыма с Россией - это борьба США за превосходство над всеми остальными странами, а главное - комплекс неполноценности перед великой державой Россией?



А как же права и свободы человека, демократия и всё остальное? Наверное, сегодня в условиях глобализма это уже неважно. Разорвать, уничтожить, а потом поглотить суверенные государства (вроде Югославии) - это единственный способ для таких мировых гегемонов с их «Позорной силой».



Мы, крымчане, в 2014 году воспользовались своим правом на самоопределение и защиту жизни от прыгающих радикалов Майдана и ни о каком глобальном превосходстве, в отличие от Генерального секретаря НАТО, не думали».