Одна из жительниц крымской столицы проведет почти пять лет в колонии за обман граждан на 2,5 миллиона рублей, пишут «Аргументы недели-Крым».

По информации прокуратуры, женщина завладевала денежными средствами и имуществом граждан под различными предлогами, чаще якобы в связи с необходимостью снятия порчи с ювелирных изделий. Всего от ее действий пострадали более трех десятков человек, которым причинен ущерб на сумму более 2,5 миллиона рублей.

Симферопольский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летней мошенницы. Женщину судили по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Ей назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.