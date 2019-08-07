В поликлиниках Москвы обновят томографы и рентгеновские аппараты

В Москве появится новая услуга получения результатов компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) по электронной почте. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с врачами-радиологами и экспертами по вопросам развития лучевой диагностики, которая прошла в городской поликлинике №191.

«Сегодня у нас больше 100 аппаратов уже сконцентрировано в едином центре радиологическом. Следующий этап - это увеличить мощность его в 10 раз, во-первых. Во-вторых, повысить качество. В-третьих, дать доступность горожанам в своих медицинских электронных картах получать историю болезни со сложными снимками МРТ, КТ с соответствующими диагнозами», - сказал С.Собянин.

Он назвал перечисленное задачами столичного здравоохранения на ближайшие месяцы и два года.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, новая услуга будет запущена с 7 августа - москвичи смогут получать результаты КТ и МРТ в электронном виде, оформив подписку в личном кабинете на портале mos.ru. На электронную почту придет письмо, в котором будет протокол исследования, а также ссылка для скачивания изображения исследования вместе с программой для просмотра снимка.

Сергей Собянин также заявил о необходимости внедрения в столичных учреждениях здравоохранения искусственного интеллекта для диагностики онкологических заболеваний.

Москвоский градоначальник также рассказал в ходе встречи, что московские поликлиники и больницы получат новое оборудование для лучевой диагностики.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил, что планируется повышать квалификацию таких специалистов, в частности лаборантов.

Сергей Собянин добавил, что по сравнению с предыдущими годами в шесть раз увеличилось количество компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). «Количество исследований МРТ увеличилось в шесть раз. Оно стало доступным даже по сравнению с ведущими странами, городами мы выглядим очень неплохо. Тем не менее, сейчас наступил следующий этап. Во-первых, мы должны сделать стандарты обеспечения лучевой диагностики для наших поликлиник. Там еще много и устаревшего оборудования, не цифровые рентгенаппараты. Плюс часть оборудования просто уже по срокам требует замены. Плюс появилось новое оборудование, новая аппаратура, которая должна быть внедрена в наших стационарах и поликлиниках», - подчеркнул мэр.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Служба лучевой диагностики Москвы

Лучевая диагностика – активно развивающаяся служба городского здравоохранения, объединяющая компьютерную и магнитно-резонансную томографию (КТ, МРТ), ультразвуковую диагностику (УЗИ) и радиологию.

Лучевые обследования является одним из наиболее информативных и эффективных, с их помощью ставится до 80% диагнозов. Благодаря высокоинформативным технологиям обследования специалистам удается выявлять заболевания на ранних стадиях, в т.ч. до появления ярко выраженной симптоматики.

В настоящее время служба лучевой диагностики Москвы охватывает 218 медицинских организаций, в т.ч. 155 амбулаторных и 63 стационарных. В службе работают 4 196 врачей – радиологов, рентгенологов и специалистов УЗД.

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Новый стандарт оснащения радиологическим оборудованием

Действующий стандарт оснащения тяжелой медицинской техникой был сформирован в 2011-2012 гг. Согласно этому стандарту взрослые амбулаторные центры были впервые оснащены МРТ и КТ. Во многих детских амбулаторных центрах впервые были установлены КТ.

Новый, повышенный стандарт предполагает единое оснащение современной диагностической аппаратурой всех взрослых поликлиник.

В каждом головном здании взрослых поликлиник устанавливаются рентгеновский КТ, магнитно-резонансный томограф, рентгеновский денситометр (позволяет выявить патологию костной ткани), маммографы, в т.ч. с функцией томосинтеза (позволяет создать трехмерное изображение всей груди для скрининга ранних признаков рака молочной железы).

Ключевым нововведением нового стандарта станет установка рентгена и маммографа в каждом филиале взрослой поликлиники, что позволит выполнять массовую диагностику максимально близко к месту жительства.

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Единое хранилище медицинских изображений: искусственный интеллект и получение результатов онлайн

Всё диагностическое оборудование городских медицинских учреждений будет подключено к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС).

Данный сервис запущен в 2015 г. и представляет собой облачную платформу, в которую загружаются результаты радиологических исследований со всех подключенных к системе аппаратов.

Сейчас к ЕРИС подключены 64 медицинские организации – более 139 диагностических аппаратов. В системе хранится около 2 млн. исследований.

До конца 2019 г. к сервису будут подключены цифровые аппараты всех городских больниц и поликлиник: КТ, МРТ, маммографы, рентген – еще 1 114 аппаратов. Таким образом, ежегодно в общую сеть будет загружаться более 10 млн. исследований.

Создание единого цифрового пространства позволит:

управлять службой лучевой диагностики в режиме реального времени – на онлайн-табло будут доступны данные о загруженности тяжелой медицинской техники в масштабе города и отдельных учреждениях, технических проблемах и т.п. Это позволит оперативно распределять потоки пациентов, обеспечивая равномерную загрузку оборудования и сокращения время ожидания исследований;

дистанционно анализировать результаты проведенных исследований, что поможет улучшить качество диагностики и минимизировать количество ошибок;

повысить квалификацию врачей – в ЕРИС ежегодно проводится около 3 тыс. экспертных телемедицинских консультаций, любой врач может дистанционно проконсультироваться с экспертом.

В дальнейшем планируется внедрить персонифицированный учет доз, получаемых пациентами, что позволит сделать рентгенологические исследования еще более безопасными.

Благодаря ЕРИС пациенту не придётся повторно проходить исследование, если оно было сделано ранее, так как у врача любой медицинской организации будет доступ ко всем изображениям и описаниям.