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Хабаровская сеть киосков печати стала лучшей в стране

7 августа 2019, 17:37 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Хабаровская сеть киосков печати стала лучшей в стране

Хабаровское «Агентство Распространения Печати «Экспресс» заняло первое место на III Всероссийском конкурсе «Лучшая киосковая сеть по распространению печатной продукции на территории Российской Федерации».

Конкурс проводится Союзом предприятий печатной индустрии совместно с Министерством промышленности и торговли РФ, а также Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям.

«Экспресс» участвует в конкурсе не впервые. И победа для агентства – не первая. Главный приз в своей категории хабаровская сеть получала в 2017 году.

- Для нас и тогда, и сегодня победа очень важна и волнительна. Есть расхожее мнение о том, что газеты «умирают». Это мнение бытует уже последние лет 10. Но могу сказать уверенно – в Хабаровске печатные СМИ по-прежнему востребованы. И наша победа в конкурсе тому подтверждение, - сообщил генеральный директор ООО «Агентство Распространения Печати «Экспресс» Игорь Глухов.

Хабаровская сеть участвовала в конкурсной группе А – городские до 50-ти киосков. При определении победителя принимались во внимания следующие критерии: количество наименований газетно-журнальной продукции, внешний вид, площадь торгового объекта, фирменный стиль, единая тематическая выкладка изданий, ассортиментная матрица киосков или павильонов, показатели профессионального уровня киоскеров, текучесть кадров, наличие спецподготовки, отсутствие задолженности по налогам и сборам, а также своевременное перечисление поставщикам денежных средств за реализованную продукцию.

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