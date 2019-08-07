В Росстате рассказали, почему россияне теряют работу
7 августа 2019, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты выяснили, по какой причине россияне сидят без работы. Оказалось, что большая часть безработных в России покинула предыдущее место работы по собственному желанию.
Исследования Росстата затронули безработных россиян, имеющих опыт работы. Таковых оказалось 76% от всего числа незанятых в стране, передаёт RT. При этом 26,6% из них признались, что покинули прошлое место работы по собственной инициативе, 16,1% остались без работы из-за сокращения, а у 6% истёк срок действия трудового договора. При этом иные причины потери рабочего места назвали 27,1% респондентов.