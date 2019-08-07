Володин предложил, как можно решить вопрос нехватки врачей в больницах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для того, чтобы в сельских больницах не было дефицита врачей, необходимо создать такие условия, при которых студенты медицинских вузов захотят поступать на распределение.

Володин напомнил, что по нынешним правилам медицинские вузы имеют право зачислять до 70% студентов, готовых после обучения уехать работать по распределению, передаёт РИА Новости. При этом спикер отметил, что таких поступающих не должен касаться общий конкурс за место в вузе.

При этом он отметил, что необходимо контролировать, чтобы руководство больниц «по знакомству» не давало открепление таким специалистам. «Все практики студент должен проходить в своих центральных районных больницах, чтобы он вливался в коллектив и чтобы коллектив с ним тоже работал», - подчеркнул Володин.