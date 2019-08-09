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Защита персональных данных. Как защитить свои персональные данные? Расследование

9 августа 2019, 09:11 [«Аргументы Недели», Константин КРОХМАЛЬ ]

Защита персональных данных. Как защитить свои персональные данные? Расследование

Мы все сталкиваемся с тем, что в различных организациях, при оформлении или покупке билетов, с нас требуют документы и мы не задумываясь даем  свои персональные данные. И каково же бывает наше недоумение и возмущение, когда оказывается, что на наш паспорт оформлен кредит, или микрозайм или другое, то о чем мы даже не подозреваем.

Это происходит из-за утечки наших данных на «сторону» в грязные руки мошенников, которые наживаются за наш счет.     Меня настораживает и волнует то, что сегодня  в сети интернет можно легко  найти предложения, позволяющие за небольшую сумму в рублях получить копию чужого паспорта или другого документа. Давайте разберемся, что делать, что бы обезопасить себя от мошенников, помня известную латинскую пословицу - Предупреждён, значит вооружен «Praemonitus, praemunitus»!

 

Будьте бдительны

Мой первый совет человеку который делает ксерокопию документов,  главное быть максимально бдительным и проявлять повышенную внимательность, и главное самому следить за всем процессом копирования! Если сотрудник фирмы говорит, я сделаю копию в другой комнате, то вам надо идти с ним, и следить что бы он не похитил ваши персональные данные.

Важно помнить, что источниками утечки вашей персональной информации могут стать даже самые проверенные фирмы и организации. Некоторые сотрудники фирм и государственных учреждений могут войти в сговор со сторонними, третьими лицами, выполняющими копирование документа, и похитить данные человека.

 

Кто именно, какие сотрудники и из каких учреждений чаще воруют персональные данные?

Мошенники могут совершать противозаконные  действия, зная только  номер вашего паспорта, ведь в некоторых случаях остальные  данные гражданина не требуются.  Кто ворует чаще всего персональные данные и зачем. Вот так называемый список риска утечки ваших персональных данных:

Сотрудники банка. когда человек открывал счет, он заполняет анкету (или же  сотрудник банка сам заполнял ее за вас). Вы могли  когда то давно, открывать депозит или брали кредит в каком то банке и уже забыли о нем, но данные все равно остались в базе банка.

Сотовый оператор, сотрудники компании сотового оператора,  интернет - провайдера.

Сотрудники страховой компании, ведь по закону нельзя оформить  полис без предъявления вашего паспорта.

Сотрудники частной медицинской  клиники пи оформление договора.

Сотрудники почты. При получении посылки или заказного письма нужно было заполнять бланк получения.

Персонал гостиницы отдела размещения в отелях и хостелах. Заселяясь в отель, вы всегда предъявляете свои документы для оформления.

Работники отдела кадров вашей организации или компании. Довольно часто ваши  паспортные данные попадают в руки мошенников во время увольнения, обиженный сотрудник, имеющий доступ к такой информации, может легко передать её (или продать) другому лицу.

Все это приводит к тому, что мошенники могут похищать  персональные данные практически любого гражданина страны.

 

Где чаще всего мошенники применяют краденные персональные данные?

Как правило мошенники используют похищенные данные человека для того что бы делать следующие противоправные действия: 

Оформлять микрозаймы и микрокредиты;

Совершать всевозможные операции с кредитными или телефонными картами;

Воспользоваться дубликатом похищенных документов для совершения различных сделок;

Забрать квартиру, продать или купить квартиру;

Оформить компанию или ИП. Важно помнить, что  сканированные копии документов мошенники используют для оформления подставных фирм или переоформления фирм. По закону для осуществления таких процедур, необходимо присутствие  лично владельца  с оригиналом документа паспорта. Что бы обойти это, мошенники используют своего доверенного сотрудника банка или оператора сотовой связи, юриста или нотариуса.;

Набрать долгов;

Взять кредит в одном из банков;

Участвовать в спортивных тотализаторах или онлайн - играх;

По подложным паспортным данным в РЭУ могут вписывать мертвых душ и получать за них зарплату;

Устроиться на работу по чужим документам , например в такси;

Арендовать каршеринг;

Выполнить свои махинации через сеть интернет и др.

Важно помнить, что мошенники хорошие психологи и их преступления рассчитаны на невнимательность человека, на его доверчивость и рассеянность при работе с документами, а также на халатность сотрудников учреждений при обращении с документами.

По статистике, самым частым способом противоправного использования персональных данных гражданина, а это как правило паспортные данные, является оформление банковских кредитов.

 

Есть ли закон о защите персональных данных?

Федеральный закон "О персональных данных" No152-ФЗ  от 27.07.2006

Надо ли согласие человека на обработку его персональных данных?

Да, надо согласие человека на обработку его персональных данных! 

Смотрите ниже.

Статья 11. Биометрические персональные данные (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)

1. Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические персональные данные) и которые используются оператором для установления личности субъекта персональных данных, могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

2. Обработка биометрических персональных данных может осуществляться без согласия субъекта персональных данных в связи с реализацией международных договоров Российской Федерации о реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, в связи с проведением обязательной государственной дактилоскопической регистрации, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, о государственной службе, уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, о гражданстве Российской Федерации.

 

Как можно защитить свои персональные данные? Имеет ли право гражданин, не давать делать ксерокопию своего паспорта  в госучреждениях / банках и т.д, Возможна ли страховка от использования персональных данных третьими лицами.

По закону в госучреждениях обязаны делать копии документов, но есть и закон который обязывает сотрудников организаций соблюдать требования по защите данных. 

Статья 19. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)

1. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

 

Есть ли механизм о защите персональных данных или это упущение в законодательстве?

Как говориться, главное кроется в деталях, надо обращать внимание на мелочи, которые позволят вам обезопасить себя от мошенников.  Каждый человек может защитить себя и своих родных от противоправных действий некоторых сотрудников госучреждений, главное это проявление бдительности. Важно знать, что по закону, любому гражданину разрешается наблюдать за всеми действиями сотрудника государственного органа при работе с вашими документами!  При оформлении займа в банке, при осуществлении операции по обмену или продаже недвижимости, во время сканирования или выполнения копирования ваших документов, в процессе проставления штампа в вашем паспорте и тому подобные действия.

Помните главное - права каждого человека в нашей стране  защищает закон и если персональные данные гражданина были похищены, то мошенников можно и нужно привлечь к уголовной ответственности.

 

Это важно знать - как работают мошенники?

Узнав персональные данные гражданина, в том числе номера телефонов и адреса электронной почты, мошенники  используют ваши данные для осуществления проникновения в другие информационные системы организаций или фирм для дальнейшего  мошенничества. Похищенные данные так же позволят, персонифицировано, то есть по имени отчеству, обращаться к человеку, входить с ним в доверительный контакт, заставить открыть заражённую вирусом ссылку, а так же дополнительно получать иную ценную личную информацию для совершения преступлений.

 

Что делать если вы узнали, что ваши документы использовали мошенники?

Если вы узнали, что на ваше имя зарегистрирована какая либо фирма и вы являетесь её директором, необходимо незамедлительно обратиться в полицию, а так же в налоговую инспекцию по месту своего  жительства.  Важно знать, что по закону РФ, регистрация любого коммерческого предприятия осуществлённого по чужим паспортным данным, является уголовно наказуемым преступлением.

Если преступники оформили на гражданина кредит или займ, нужно незамедлительно получить от банка или коллекторской компании копии кредитного договора, и после этого нужно незамедлительно  обращаться с иском в суд. В иске написать о том, чтобы признать договора о кредите недействительным.

В процессе рассмотрения вашего дела, необходимо что бы суд назначил экспертизу подписей под договором, именно таким образом и будет выявлен сам факт подделки подписи на договоре о кредите.

 

Есть ли база по которой можно проверить, используются ли ваши персональные данные третьими лицами?

Первый шаг, который надо сделать, это лично посетить ваш банк. В банке необходимо  сделать запрос на  кредитную историю, с тем что бы проверить нет ли на вас левого кредита. Для этого, вам необходимо  направить соответствующий запрос в бюро кредитных историй банка.

Аналогичную услугу могут оказать и различные специальные платные сервисы, которые позволяют сделать этот поиск дистанционно, например, при помощи некоторых интернет ресурсов  можно заказать справку из Центрального каталога кредитных историй. При получении справки из ЦККИ,  будет конкретно написано, в каком именно бюро хранится ваша кредитная история. После получения этой информации, нужно направить соответствующий  запрос о текущем состоянии вашей кредитной истории  в указанное кредитное бюро.  

Можно ли попросить в банке, чтобы ваши персональные данные удалили из базы?  Можно ли потребовать у организации вернуть ксерокопию паспорта или уничтожить копию при вашем присутствии? Есть ли статья по которой сотрудники организации обязаны вернуть вам копию документа?

Да можно, для этого надо сделать запрос в банк и они обязаны удалить ваши данные из базы.

Ниже смотри закон.

Статья 9. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)

1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются оператором.

2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах  Федерального закона.

Есть ли статистика по преступлениям на базе чужих персональных данных?

По статистике, самым частым способом, мошенники используют персональных данных человека, в основном это паспортные данные, для оформления кредита через банк или микрозаймы.

1 место: кредиты.

2 место: Покупка сим карт.

3 место: Открытие фирмы или ИП.

 

Какие могут быть последствия для человека у которого украли персональные данные?

Если преступники по по подложным документам взяли кредит в банке,  то при неуплате кредита коллекторы будут обращаться к настоящему владельцу. 

При открытии фирмы или ИП, настоящему владельцу могут приходить счета по оплате налогов и т.д.

 

Есть статья за использование чужих персональных данных?

Да есть статья, возмещение материального и морального вреда пострадавшему.

Статья 24. Ответственность за нарушение требований Федерального закона "О персональных данных" No152-ФЗ.

1. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Федерального закона "О персональных данных" No152-ФЗ  от 27.07.2006, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)

2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных настоящим Федеральным законом, а также требований к защите персональных данных, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков.

(часть 2 введена Федеральным законом от 25.07.2011 N 261-ФЗ)

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018)

§ 4. Компенсация морального вреда

Статья 1099. Общие положения

1. Основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными настоящей главой и статьей 151 настоящего Кодекса.

2. Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.

3. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.

Статья 151. Компенсация морального вреда

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ)

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ)

 

Будьте бдительны не дайте себя обмануть!

 

Константин Крохмаль, 

Общественный деятель, журналист, писатель, телеведущий, эксперт на ТВ и Радио.

Руководитель Общественной системы ОБДД, 

Член Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве.

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//В мире

Названы признаки превращения отколовшихся от Киева ДНР и ЛНР во второе Приднестровье

Названы признаки превращения отколовшихся от Киева ДНР и ЛНР во второе Приднестровье

Отколовшиеся от Киева Донецкая и Луганская народные республики превращаются в настоящее время во второе Приднестровье. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Шоу-бизнес

Хайди Клум оштрафовали за купание в неположенном месте

Хайди Клум оштрафовали за купание в неположенном месте

Хайди Клум оштрафовали в размере 6,7 тысячи долларов за купание в неположенном месте. В эти дни немецкая супермодель, актриса и телеведущая проводит медовый месяц с мужем рок-музыкантом Томом Каулитцем в Италии.

//Экономика

ЦБ: международные резервы России снизились на $3,1 млрд за неделю

ЦБ: международные резервы России снизились на $3,1 млрд за неделю

В Банке России в четверг сообщили, что международные резервы РФ за неделю сократились на 3,1 миллиарда долларов и составили 516,8 миллиарда долларов. Данные актуальны на 2 августа 2019 года.

//Авто

В Госдуме предложили запретить работать в такси иностранцам

В Госдуме предложили запретить работать в такси иностранцам

В Госдуме выступили за запрет на работу иностранным водителям без российских прав и гражданства РФ. Предложение подготовил комитет нижней палаты парламента по транспорту и строительству.

//Происшествия

Вертолет эвакуировал ребенка, который врезался в машину на электросамокате в Новой Москве

Вертолет эвакуировал ребенка, который врезался в машину на электросамокате в Новой Москве

Днем в четверг, 8 августа, вертолет Московского авиационного центра экстренно эвакуировал в медучреждение ребенка, который на электросамокате врезался в автомобиль на территории Новой Москвы.

//Здоровье

Предупреждающие о скором инфаркте миокарда сигналы организма назвали доктора

Предупреждающие о скором инфаркте миокарда сигналы организма назвали доктора

Специалисты, работающие в области здравоохранения, перечислили симптомы, которые проявляются за несколько недель до инфаркта миокарда. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной в сети.

//Шоу-бизнес

Бари Алибасов подал иск к производителю "Крота"

Бари Алибасов подал иск к производителю "Крота"

Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на 100 миллионов рублей против производителя средства для чистки труб "Крот" (компании "АМС Медиа"), а также гипермаркета "Ашан".

//Шоу-бизнес

Оксана Федорова в наряде пастельных цветов покорила подписчиков

Оксана Федорова в наряде пастельных цветов покорила подписчиков

Телеведущая Оксана Федорова покорила подписчиков своими снимками в наряде пастельных цветов. Фотографии, о которых идет речь, были опубликованы на страничке бывшей модели днем в четверг, 8 августа.

//Интервью

Актриса Милен Демонжо: Я никогда не соперничала с Брижит Бардо!

Актриса Милен Демонжо: Я никогда не соперничала с Брижит Бардо!

Эта актриса просто великолепна! И даже сейчас, когда ей немного за… она поражает своей элегантностью, удивительно красивыми глазами и энергией. В жилах актрисы течет украинская кровь. Как говорит мадам Демонжо: «Я о своих корнях никогда не забывала!»

//В мире

В американском ЦРУ вычислили предполагаемый район начала Третьей мировой войны

В американском ЦРУ вычислили предполагаемый район начала Третьей мировой войны

Третья мировая война может начаться в Гималайских горах. К такому заключению пришли сотрудники Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов, пишут отечественные интернет-СМИ.

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