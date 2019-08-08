«Слепой» платит дважды. Бытовая коррупция в магазинах

Все ходят в продуктовые магазины и процедура выбора и покупки у нас доведена до автоматизма. Подошел к полке, окинул взглядом интересующий продукт, сравнил цены, взял нужный товар, положил в корзину и как говориться «забыл». Уже придя домой, и выгружая купленные продукты из пакета, натыкаешься на чек и быстро пробежав по строчкам купленного, цепляешься взглядом, за незнакомую большую цифру напротив сосисок, которые, как ты помнишь были на желтом ценнике со скидкой.

Но в чеке напротив купленного товара стояла какая-то не та цифра, не 124 рубля, которую ты точно помнишь красовалась на ценнике и поэтому купил, а 242 рубля. Где скидка, почему такая цена, где подвох? Давайте разберемся.

Цель любого магазина продать больше товара и получить больше прибыли. Ради этого некоторые магазины идут на всевозможные хитрости, естественно в свою пользу.

Что бы не попасться в расставленные ловушки продавцов, вот несколько советов, как обезопасить себя от обмана и переплат.

Важно помнить известную еще с советских времен фразу - проверяй товар не отходя от кассы. Вот и первый совет - проверяйте чек, не отходя далеко от кассы и если увидели несоответствие цены, вы имеете полное право сделать возврат товара и получить обратно свои деньги. Вам выдадут наличными стоимость товара или если вы оплачивали банковской картой, вам вернут сумму на ваш счет.

Не видитесь на ценник с надписью скидка, внимательно посмотрите товар, а так же расположенные рядом аналогичные товары. Сравните цены и вы увидите, что скидки на товар нет, это такой завлекательный ход для посетителя, который торопится сделать покупки.

По такому же принципу делают яркие ценники - купи 2 товара и 3-й получишь в подарок. Не верьте, в стоимость двух товаров уже включена стоимость третьего, то есть ваша выгода остаётся только на ценнике!

Непонятные специальные предложения позволяют магазинам получать прибыль и покупатель не вникая в детали, поддается на такую математическую провокацию. Например на минеральную воду стоит цена 20 рублей и приписка 2 по цене 1, вы думаете что покупаете 2 бутылки и заплатите 20 рублей, но нет это цена за 1 бутылку и при покупке двух бутылок вы оплачиваете 40 рублей. Такой математический ход позволяет реализовывать свой товар и покупатель даже не подозревает о шельмовании с ценой.

Многие продавцы специально путают ценники на полках с аналогичным товаром. Они перекладывают дорогой товар на место того же по типу, но более дешёвого, или под дорогой товар вешают ценник со скидкой или низкой ценой но же от другого товара. Расчёт прост, покупатель редко читает ценники и не сравнивает наименование выбранного товара с тем что написано на ценнике.

Даже если вы убедились, что ценник со скидкой соответствует указанному на нем товару, рано радоваться выгодной покупке. Есть большая вероятность оплатить выбранный товар по полной стоимости, и когда вы проверяя чек, спрашиваете почему не указана скидка, на кассе говорят что скидка вчера закончилась и ещё не успели поменять ценник!

При посещении любого магазина, помните латинскую пословицу – предупреждён, значит вооружен, «Praemonitus, praemunitus»!

Будьте внимательны и не дайте себя обмануть.

Продолжение следует…

Константин Крохмаль,

Общественный деятель, журналист, писатель, телеведущий, эксперт на ТВ и Радио.

Руководитель Общественной системы ОБДД,

Член Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве.

