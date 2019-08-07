Собачий вандализм

Жительнице Сахалина пришлось оказаться в суде, за то, что она повредила памятник собаке на кладбище при помощи топора. Памятник был поставлен в одной оградке с усопшими людьми.



Женщина получила наказание в виде одного года лишения свободы условно. Не согласившись с наказанием, она подала апелляцию. Родственники умерших посчитали, что такое действие женщины является преступлением. А по мнению осуждённой, хоронить животных рядом с людьми нельзя. Адвокат добавил, что погребение животного рядом с человеком противоречит санитарным нормам.



Юрист считает, что его подзащитная совершила административный проступок, но не уголовное преступление. По его словам, нахождение захоронения животного рядом с человеческими могилами нарушает право человека на достойное обращение после ухода из жизни. В суде отметили, что закон не ограничивает право захоронения животного рядом с могилами людей. Каждый сам для себя определяет в этом отношении понятие морали.



