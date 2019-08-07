Как нас обманывают? Бытовая коррупция в автосервисах

Бытовая коррупция окружает нас повсеместно, куда ни глянь везде найдутся «товарищи» готовые погреть руки на нашей с вами неосведомленности или простой неграмотности. Этим пользуются все кому ни лень. И моя задача рассказать вам на примерах, как вас могут обмануть в различных жизненных ситуациях. Бытовая коррупция это невидимое зло, которое вытаскивает из наших с вами карманов миллиарды неучтённого нала.

Есть такая пословица – «Предупрежден, значит, вооружен». Я добавлю – «Предупрежден, значит, вооружен знанием того, как нас могут обмануть». Поделитесь этим знанием с друзьями, и мы вместе сделаем так, что бытовая коррупция исчезнет из нашей жизни!

У многих граждан есть автомобили и периодически они пользуются услугами автосервисов. По неофициальной статистике только 15% автолюбителей не сталкивались с обманом в автосервисах или же просто не обращали на это внимания.

Итак, как вас могут обмануть в автосервисе.

Когда вы приезжаете в автосервис, ушлый сотрудник убеждает вас в необходимости проведения ненужных вашему автомобилю работ.

После осмотра, специалист говорит вам перечень необходимых работ, но большинство из перечисленного вообще не делается!

Практически в 50% случаев сотрудник автоцентра накручивает цену на услуги.

После ремонтных работ вписывают в смету и в счет, наделанные работы, так называемые лишние работы, а так же неустановленные в автомобиль материалы.

При ремонте автомобиля некоторые сотрудники могут тайком снять рабочие запчасти и заменяют их на такие же детали, но гораздо худшего качества.

В смете указаны новые оригинальные запчасти, но устанавливают вам в автомобиль дешевые аналоги. Так же происходит когда вместо новых запчастей вам ставят бывшие в употреблении! Вы же платите за неликвид, как за новые.

И самое неприятное, когда сотрудник сервиса, пользуясь тем, что многие не понимают в специфике устройства автомобиля, «придумывают» неисправность и не проводя никакого ремонта, выписывают счет на якобы сделанные работы.

Будьте внимательны и не дайте себя обмануть.

Продолжение следует…

Константин Крохмаль,

Общественный деятель, журналист, писатель, телеведущий, эксперт на ТВ и Радио.

Руководитель Общественной системы ОБДД,

Член Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве.

