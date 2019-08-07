В Катав-Ивановке расселят ветхоаварийный дом

Глава Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочего визита в Катав-Ивановский район поручил местным властям расселить ветхоаварийный дом по адресу: ул. Стройгородок, 3. С такой просьбой к нему обратилась местная жительница.

Девушка обратилась к главе региона после его визита в районную больницу, которая пострадала от землетрясения в прошлом году. По словам девушки, многоквартирный дом, в котором она живет, находится в аварийном состоянии: протекает кровля, гниют полы, нет центральной канализации. Алексей Текслер принял решение лично ознакомится с ситуацией. После посещения дома глава Челябинской области поручил местным властям срочно расселить дом.

- Скоро зима, необходимо в срочном порядке решить вопрос с расселением этого дома, в городе есть квартиры, значит, можно купить, - подчеркнул он. - В течение трех дней прошу вас озвучить сроки расселения.

Кроме того, Алексей Текслер поставил задачу провести комплексную проверку соседнего дома по адресу: улица Стройгородок, 2. Также Алексей Текслер провел встречу с местными жителями. На ней обсуждались острые вопросы, в том числе, газификация, ремонт дорог, проблемы здравоохранения. Алексей Текслерна пообещал жителям Катав-Ивановска, что в ближайшее время в городе появится физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом и бассейном.

По итогам поездки Алексей Текслер вручил главе района традиционную синюю папку с пожеланиями и обращениями граждан.