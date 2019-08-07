«Краснодар Водоканал» выполнит замену сетей на ул. 2-я Пятилетка
7 августа 2019, 11:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
//Общество
7 августа 2019, 11:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
«Краснодар Водоканал» выполнит замену сетей на ул. 2-я Пятилетка 11:02
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