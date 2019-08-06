Ушла з жизни fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

Fashion-директор ЦУМа и вице-президент компании Mercury Group Алла Вербер скончалась в Италии на 62-м году жизни. Об этом сегодня сообщил в соцсети Facebook ее друг, журналист Олег Шаран.

В ЦУМе она занималась закупкой товара для престижных российских магазинов, а также формированием новых коллекций. По информации СМИ, накануне она была госпитализирована из-за сепсиса - заражения крови.

Отмечается, что 61-летней Вербер стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов в итальянском городе Форте-дей-Марми. Анафилактический шок у женщины спровоцировал отказ всех органов и обширный инфаркт.