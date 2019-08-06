Сергей Елисеев о заплыве через Байкал: «Самбисты показали пример всему миру»

Трое российских спортсменов переплыли Байкал и установили мировой рекорд, за сутки преодолев 45 км в ледяной воде легендарного озера. Это основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко, самбист Евгений Семеняка и руководитель федерации современного мечевого боя Чеченской республики Заур Закраилов. Они хотели привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения озера. Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев прокомментировал беспрецедентный заплыв. По его словам, проблема Байкала требует внимания.

«Сегодня идёт загрязнение атмосферы, воды, никто не убирает отходы. Конечно, надо обращать на это внимание. Это же всё отражается на здоровье, на нашем будущем», – сказал он.

Президент Всероссийской федерации самбо оценил поступок российских спортсменов. «Приятно, что самбисты участвовали в заплыве. Мы гордимся ими. А ещё приятнее, что они из Крыма, – отметил он. – Люди установили рекорд. Никто до них этого не делал. Проплыть 45 километров даже в теплой воде непросто, а там она ледяная».

Сергей Елисеев добавил, что те, кто прошел школу самбо, становятся разносторонними и подготовленными личностями, готовыми к любым вызовам. «Неслучайно на Байкале оказались и самбисты. Они не уходят в сторону, не прячут голову в песок. Самбисты занимаются не только вопросами самбо, но и проблемами, которые стоят перед обществом. Участники заплыва показали пример всему миру».