Врачи объяснили, почему нельзя запретить продажу алкоголя до 21 года

Психиатр-нарколог Александр Ковтун прокомментировал подготовленный Минздравом законопроект о запрете продавать молодежи до 21 года алкоголь крепостью выше 16,5%.

По мнению эксперта, в тех странах, где такие ограничения есть, не видно особого снижения спроса, пишет НСН. "Профилактическую работу нужно направлять на снижение спроса, а не предложения. Но это гораздо сложнее, чем вводить запретительные меры", - заявил он.