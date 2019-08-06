Алина Загитова продемонстрировало избирательность закона. Общественность в гневе

В мае 2019 года в Instagram было опубликовала видео, на котором еще 16-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова села за руль авто и прокатилась по сельской местности. При этом в России получить права категории В можно только с 18 лет.



Вскоре управление ГИБДД по Удмуртии, получившее заявление от внимательных интернет-пользователей, начало проверку по факту возможного нарушения правил дорожного движения. Административное расследование было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Между тем спортсменке грозил штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.



Как пишет на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, опять получается, что закон не для всех. «Другие подростки тоже могут водить автомобиль, не имея водительского удостоверения? А если поймают - сошлются на решение МВД Удмуртии: Загитовой можно, а мне нельзя?», - пишет Караулов. Но полиция, имея перед собой Загитову и автомобиль, не могла установить правонарушение.



«Сейчас ей 17 и она, наверное, снова за рулем. И снова без водительского удостоверения. Ей же можно. За такую работу и за такое решение в США наказали бы не только правонарушителя, но и тех, кто принимал решение», - возмущается журналист, который вместе с коллегами обращается в правоохранительные органы Удмуртии с единственной целью - устроить скандал, потому что беззаконие достало всех!



