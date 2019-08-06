Открыт приём заявок на журналистский конкурс «СМИротворец»

В стране, где проживает 193 национальности, журналисты не могут обойти вниманием тему взаимодействия народов. К сожалению, чаще информация носит негативный оттенок: криминальные истории с национальным акцентом легко публикуются и читаются. А вот аналитикой по теме межнациональных отношений занимаются немногие журналисты. Поддержкой и поощрением именно таких авторов и редакций более 10 лет занимается Гильдия межэтнической журналистики, проводя конкурс «СМИротворец».

― Конкурс «СМИротворец» ждёт смелых и талантливых журналистов, которые решились освещать такую непростую тему как межнациональные отношения в многонациональной стране, ― говорит президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге. ― Нам особенно интересно, какие работы будут поданы на спецноминацию «Родные языки». Что мы говорили на тему сохранения родных языков, как сохранения культуры народов России, какие журналистские проекты появились в Год языков коренных народов России, об этом узнаем из конкурсных работ.









Приём заявок на XI Всероссийский конкурс на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец» уже открыт.

Представители СМИ могут подавать работы в семи номинациях. Из них пять традиционных ― «Телевидение», «Радио», «Пресса», «Интернет», «Детские и молодёжные СМИ» ― и две специальные: в номинации «Поколение мультимедиа» рассматриваются работы студентов профильных факультетов вузов, а номинация «Родные языки» посвящена Международному году языков коренных народов и Году языков коренных народов России.

В рамках конкурса пройдёт несколько окружных этапов. Первый этап запланирован в Хабаровске, он соберёт лучших журналистов Дальневосточного федерального округа. Второй ― по Приволжскому федеральному округу ― в Ижевске. Приём работ СМИ из Дальневосточного и Приволжского округов заканчивается 10 сентября.









Финал окружного этапа по Южному федеральному округу пройдёт в Ростове-на-Дону. Работы на конкурс от СМИ ЮФО принимаются до 25 сентября.

Представители всех остальных федеральных округов могут прислать свои заявки до 1 октября. СМИ, занявшие на окружном этапе первое место, автоматически попадают в шорт-лист федерального этапа.

Победители XI Всероссийского конкурса будут объявлены в конце ноября в Москве.

Узнать условия конкурса можно в специальном разделе на сайте «Национальный акцент»: http://concours.nazaccent.ru/2019/

Организатор конкурса Федеральное агентство по делам национальностей России по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.