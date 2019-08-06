В ВДЦ «Смена» состоялось закрытие первой тематической смены «Юный следователь»

Во Всероссийском детском центре «Смена» прошло закрытие первой тематической смены «Юный следователь», проведение которой было призвано способствовать формированию интереса к следственной работе, укреплению позитивного отношения подрастающего поколения к работе Следственного комитета Российской Федерации, повышению уровня правового образования и правовой культуры, а также созданию условий для воспитания детей в духе патриотизма и любви к своему Отечеству.

В церемонии закрытия приняли участие сотрудники следственного управления СК России по Краснодарскому краю, военного следственного управления по Южному военному округу, студенты Санкт-Петербургской академии Следственного комитета.

В рамках тематической смены были рассмотрены такие темы, как «Криминалистическая трасология», «Криминалистическая дактилоскопия», «История предварительного следствия в России», «Основы криптографии», «Экспертные исследования в следственной практике», «Основы собственной безопасности», «Оружиеведение», «Осмотр места происшествия», «Криминалистическая фотография и фоноскопия», а также проведена итоговая викторина и маршрутная игра «Юный следователь».

Проведение образовательной программы «Юный следователь» укрепило ребят в желании поступить в образовательные организации Следственного комитета и затем на службу в следственные органы Российской Федерации.