Бывший премьер Крыма вспомнил, что происходило в регионе перед референдумом
5 августа 2019, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]
Экс премьер Крыма Анатолий Могилев рассказал, какие настроения царили на территории полуострова незадолго до референдума 2014 года. Со слов Могилева, не было никаких предвестников скорого присоединения Крыма к России.
По словам бывшего премьер-министра полуострова, в поведении Сергея Аксенова и Владимира Константинова, которые впоследствии организовали референдум, не было ничего странного.
«Аксенов на тот момент никакой силы не имел. Поэтому о каких-то пророссийских настроениях.... Если бы они появились — я бы сразу их пресек. Их не было вообще», - вспоминает Могилев.
При этом он отметил, что силовые структуры на полуострове были готовы в любой момент остановить протестующих, однако из Киева так и не отдали распоряжения, передаёт Lenta.Ru.