Бывший премьер Крыма вспомнил, что происходило в регионе перед референдумом

Экс премьер Крыма Анатолий Могилев рассказал, какие настроения царили на территории полуострова незадолго до референдума 2014 года. Со слов Могилева, не было никаких предвестников скорого присоединения Крыма к России.

По словам бывшего премьер-министра полуострова, в поведении Сергея Аксенова и Владимира Константинова, которые впоследствии организовали референдум, не было ничего странного.

«Аксенов на тот момент никакой силы не имел. Поэтому о каких-то пророссийских настроениях.... Если бы они появились — я бы сразу их пресек. Их не было вообще», - вспоминает Могилев.

При этом он отметил, что силовые структуры на полуострове были готовы в любой момент остановить протестующих, однако из Киева так и не отдали распоряжения, передаёт Lenta.Ru.