Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе днем в понедельник, 5 августа, оценил заявление российского писателя Бориса Акунина о "странности" крымского референдума, который состоялся в 2014 году.

Ранее Акунин заявил, что результаты референдумы должны быть отменены, поскольку если крымский народ хочет жить независимо или с Россией, то ему следует идти "нормальными путями". Писатель добавил, что был бы рад, если бы полуостров вошел в состав России "честным способом".

Иоффе заявил, что Григорий Чхартишвили (настоящие имя и фамилия Бориса Акунина) сделал столь громкое заявление, не разобравшись в вопросе и не поняв "работу механизмов", передает РИА "Новости"

Политик предположил, что литератор не способен оценить мотивы двухмиллионного народа Крыма. Он также добавил, что если бы полуостров остался в составе Украины, его жители прозябали бы в "позорных, нечеловеческих и негуманных условиях". Иоффе напомнил, что крымчане в 2014 году сами выбрали свободу.