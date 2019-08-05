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«Краснодар Водоканал» заменит сети на Бургасской

5 августа 2019, 14:06 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Краснодар Водоканал» заменит сети на Бургасской

В рамках реализации производственной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») приступил к модернизации сетей водоотведения на ул. Бургасской, 6 до ул. Айвазовского. В ходе работ будет заменено 55 метров трубопровода диаметром 500 мм.

Прокладка сетей будет выполнена специалистами при помощи современного метода горизонтально-направленного бурения, не требующего проведения земляных работ на протяжении всего пути прокладывания коммуникаций и позволяющего сохранить асфальтовое покрытие на проезжей части и тротуарах.

Старые железобетонные сети, обслуживающие жилой район в границах улиц Старокубанской, Димитрова, Новая, Бургасская в юго-восточной части города будут заменены на новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

На время проведения работ транспортное движение будет ограничено по ул. Бургасской от ул. Димитрова до ул. Айвазовского.

Мероприятия по модернизации сетей канализации планируется завершить до конца августа. Все работы будут проводиться без отключения абонентов от услуг водоотведения.

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