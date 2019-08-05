В Крыму у оппозиционного кандидата при проверке избирком признал фальшивой подпись собственной матери

Екатерине ГОРЕЛКИНОЙ от партии «Родина» отказали в регистрации на выборы в Симферопольский горсовет. Она не согласна с решением и считает, что ее округ «расчищают» под кандидата от «Единой России», пишут «Аргументы недели-Крым».

Как пояснила «Аргументам недели – Крым» Екатерина, она зарегистрирована как мажоритарщик и по спискам партии «Родина» в депутаты Госсовета РК. Данная регистрация на сегодняшний день согласована. Параллельно она решила выдвинуться в горсовет крымской столицы от 11 городского округа, увеличив тем самым свои шансы на прохождение. Однако в регистрации на выборы в городской совет ГОРЕЛКИНОЙ отказали.

«Мы осуществляли сбор подписей, комиссии их проверяла. Мне был выдан протокол о том, что у меня есть ошибки, но их количество допустимо для регистрации. Через два дня мне перезвонили и сказали, что, несмотря на все это, мои подписи были отправлены для проверки в ГАС «Выборы» и я ее не прошла. Сегодня мне выдали решение об отказе в регистрации на выборы в депутаты Симферопольского городского совета. Но мы будем его обжаловать, юристы уже занимаются», - рассказала кандидат.

Она уверена, что подобные барьеры создаются специально.

«На сегодняшний момент у «единороссов» конкурентов нет. Можно сказать, что 11 округ горсовета полностью расчищен под КАТУШЕВА Евгения Эдуардовича. Это не самый худший депутат у нас в городе, но судя по встречам с избирателями, которых я провела уже три, люди очень агрессивно настроены по отношению к «Единой России». Многие ощущают это на своих кошельках. Пенсионеры и те, кто не могут выйти на пенсию, ведь увеличили возрастной ценз. Мы видим, что на уровне жизни все действия правительства особо не сказываются», - подчеркнула Екатерина ГОРЕЛКИНА.

Она не первый год занимается общественной деятельностью и констатирует, что нуждающиеся люди остались без господдержки. В частности, отмечает ГОРЕЛКИНА, в ее организацию «Жизнь в твоих руках» обращается множество одиноких матерей, которым не хватает пособия в 1800 рублей для того, чтобы собрать ребенка в школу. То же самое касается и многодетных семей.

«Я все равно буду заниматься общественной работой, буду прикладывать еще больше усилий. Мне это особо не остановит. Это моя жизненная позиция. Я выдвигаюсь в Госсовет по 23 одномандатному округу», - добавила общественница.

Неприятный оттенок ситуации придает тот факт, что в число подозрительных, попала подпись мамы Екатерины ГОРЕЛКИНОЙ. Кандидат, рассказывая об этом в социальных сетях, иронизирует, что это «смешно», однако в разговоре признает, что уже не до смеха.