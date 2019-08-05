К концу рабочей недели в Москве усилятся дожди

Синоптики сообщили, что к концу текущей рабочей недели дожди в Москве усилятся. Соответствующую информацию в понедельник, 5 августа, предоставила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Всю неделю в столице будет облачная погода. С четверга ожидается усиление дождей, а в ночь на пятницу может выпасть более 15 миллиметров осадков, передает сегодня РИА "Новости" . Позднякова добавила, что норма по осадкам для августа составляет 77 миллиметров.

В субботу в Москву вернется солнечная погода. Температура воздуха в дневное время составил 20-22 градуса. Предполагается, что с этого дня в город начнет возвращаться лето.