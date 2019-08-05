Буйство стихии в Крыму: шквалистые ветра и ливни обрушились на полуостров в выходные
5 августа 2019, 08:15 [ «Аргументы Недели» ]
В течение дня, 4 августа по всему полуострову прошли ливни и шквальные ветра, оставив после себя сломанные ветви, лужи и разбитые авто, пишут «Аргументы недели-Крым».
Результаты буйства стихии очевидцы повсеместно фотографировали и выкладывали в соцсети. В основном пользователи делились снимками пострадавших от непогоды машин. Такая тенденция наблюдалась по всему региону будь то Балаклава или Ялта.
Так на улице Залесской в крымской столице упавшее дерево перегородило проезд, оставив для движения лишь одну полосу. Вместе с тем от деревьев пострадали и машины, мирно припаркованные у многоквартирных домов.