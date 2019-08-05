Защитный купол над Ханским дворцом портит красивые виды старого Бахчисарая

Защита была возведена с целью защитить историческое сооружение от непогоды во время проведения реставрационных работ, пишут «Аргументы недели-Крым».

Огромным куполом Ханский дворец накрыли при разборке крыши и проведении восстановительных работ. Вдобавок, как утверждается, это поможет снизить нагрузку на все сооружение.

Вес купола около 90 тонн.

И если по его поводу археологами ведутся бесконечные споры — помогает он или вредит, то вот вид сверху, с окружающих Бахчисарай гор, он явно портит, выглядя инородным элементом на колоритной картине старого города.