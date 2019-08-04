Как сохранить свежесть зелени в холодильнике? Оказывается, все гениальное - просто

Специалисты по здоровому питанию поделились секретом, как сохранить полезную зелень в холодильнике в первозданном виде, то есть свежей и сочной на долгое время. Как оказалось, все гениальное - довольно просто.

Для начала имеющиеся травы нужно мелко нарезать, а затем их аккуратно разложить в формочки для льда. Зеленую массу осторожно залить топленым или оливковым маслом и поставить получившуюся «икебану» в морозильник.

Причем, как пишет "Суть событий", если вы любите использовать сразу несколько трав - например, петрушку, укроп, кинзу, базилик – то можно все смешать и заморозить удобный «наборчик», ни или традиционно, все по отдельности. Все зависит от вашей фантазии!

А когда все застынет, вы получите удобные кубики, которые можно без хлопот использовать для приготовления любых блюд, и навсегда забудете о желтых и увядших пучках зелени, которые так раздражают каждую хозяйку.