Евгений Петросян: В Ялте много туристов из Украины, все улыбаются, радуются солнцу, как и должно быть в этом мире

Известный российский комик Евгений ПЕТРОСЯН приехал в Крым с гастролями. Сейчас он отдыхает на южном берегу полуострова, пишут «Аргументы недели-Крым».

В Ялте сохраняется хорошая погода и немало туристов, многие из них украинцы, поделился юморист со своими подписчиками в Instagram. По его словам, независимо от того, кто и откуда приехал все отдыхают, улыбаются и радуются жизни.

«В Ялте нынче тепло. Людей много, в том числе из Украины, и это факт, что бы там ни говорили. Отдыхающие улыбаются, радуются солнцу, морю и друг другу. Как и должно быть в этом мире», – написал ПЕТРОСЯН на своей странице.

Также комик отметил, что гастролирует на полуострове каждое лето в это время уже 56 лет. Из необычного на сей раз, он отметил отсутствие жары, ветер и дождь. В понедельник, 5 августа юморист планирует посетить форум Таврида.