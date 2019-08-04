Суд постановил - извиниться! В Краснодаре местный поэт подал иск к прокуратуре и потребовал извинений

В Краснодаре местный поэт подал в суд на прокуратуру и потребовал извинений. А все потому, что органы не оценили его творчество, точнее оценили, но несколько иначе, чем предполагалось.

На поэта Максима Дроздова завели уголовное дело ещё в 2017 году. Кто-то случайно наткнулся на его бессмертные сроки:

«Людей нет хуже мерзких атеистов,

Мы всё же инквизицию вернём!»

Стихотворение после жалобы удалили, а самого служителя рифмы хотели «засудить», но вот доказать, что в стихах есть призыв к насилию или задеты чувства верующих силовики так и не сумели. Дело закрыли, но поэта Дроздова было уже не остановить.

Пылая праведным гневом он подал в суд на прокуратуру и потребовал извинений. И не поверите, но он их получит, пишет канал «Baza». Краснодарский краевой суд постановил, что прокуратура должна принести извинения Дроздову – за себя и за Следственный комитет. «Да здравствует советский суд…» ну и далее по тексту.