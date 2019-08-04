Появилось видео вызова шаманами духов для тушения пожаров в Сибири

В Иркутской области шаманы попытались вызвать дождь, чтобы потушить горящие сибирские леса. Видео обряда появилось в интернете.

Обряд стал массовым. Шаманы собрались на озере Ольхон. Они провели обряд оживления деревьев.

Перед самим таинством были высажены березы. Потом эти деревья были принесены в жертву духам. Таким образом сибирские колдуны просят гармонии и покоя.

Сначала шаманы прочитали молитвы, потом начали проводить специальные обряды. Сообщается, что тем самым они пытались вызвать дождь.