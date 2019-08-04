Новая Венеция. Большая часть центра Керчи погрузилась под воду

Где-то леса гибнут от пожаров, и вся страна ждет вожделенного дождика в Сибири, а шаманы вынуждены устраивать сложнейшие ритуалы, чтобы «призвать воду» в Красноярский край, а вот в Крыму города практически тонут из-за ливней и не справляющейся с потоком канализации.

Проливные дожди и шквальный ветер обрушились на Керчь и большая часть центра города погрузилась под воду. По дорогам разливаются настоящие реки, горожане жалуются на подтопление автомобилей и домов. «Мы теперь смело можем говорить, что живем в Венеции», - цитирует керчан игдание "Аргументы недели-Керчь", - осталось дождаться потока туристов».

Только вряд ли путешественников обрадует перспектива передвигаться по городу по пояс в мутной дождевой воде и канализационных стоках.