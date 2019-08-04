На Украине придумали диету на сале

Украинские диетологи порекомендовали не отказываться от сала во время похудения. Они привели веские причины для этого.

Даже во время диет не помешает съедать пару ломтиков сала в день. Это и есть рекомендация украинских диетологов.

Содержащиеся в сале кислоты оказывают благотворное влияние на мозг, почки и сердце. Кроме того, сало помогает улучшить обмен веществ. Если к салу добавить чеснок, то он поможет избавиться от излишнего холестерина.

Украинские диетологи советуют употреблять в день не менее 12 грамм сала для того, чтобы быть в отличной форме и сохранить здоровье.