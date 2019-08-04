Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве потеплеет. По его словам, температура воздуха вернётся к климатической норме со среды, 7 августа.

"Два дня мы ещё мёрзнем. Сегодня и завтра, причём завтра будет ещё холоднее, чем сегодня, ночью +5...+7 °С... это уже просто середина осени, и днём в лучшем случае +11...+13 °С" и +9...+14 °С - по области", - передаёт слова синоптика РИА Новости.

Тишковец добавил, что днём с воскресенья до понедельника возможны кратковременные дожди.

По словам эксперта, во вторник отметка термометра поднимется до +16...+18 градусов днём и от 7 до 9 - ночью, в области воздух прогреется до +20 градусов.

"Со среды придёт атлантическое тепло, температура вернётся в рамки климатической нормы, +20...+22 °С- Москва, +18...+22 °С - по области ", - отметил он, но не исключил вероятность дождей.

В четверг можно ожидать уже до 25 градусов тепла. К выходным погода снизится на пару градусов, но останется в пределах климатической нормы.