В России вступил в силу новый закон о страховании жилья от ЧС

В воскресенье, 4 августа, в России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Согласно документу, человек вправе получить полную компенсацию в случае его утери.

В перечень покрываемых рисков будет входить гибель жилья в результате чрезвычайных ситуаций, помимо этого человек может приобрести дополнительную защиту на случай повреждений из-за ЧС или иных событий, например взрыв газа, затопление соседей, локальных пожар, не носящий массовый характер, - передаёт РИА Новости.

Уточняется, что в случае гибели жилья страховщик выплачивает от 300 до 500 тысяч рублей, суммы более этой покрываются из бюджета. В остальных случаях страховщик компенсирует от 30 до 95% убытков. Размер возмещения зависит от площади помещения, умноженной на среднюю стоимость квадратного метра в регионе.

Наиболее простой способ оплаты страховки с помощью квитанции ЖКХ.

Новый проект распространяется на Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Тверскую, Свердловскую и др. области, а также Забайкалье, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.