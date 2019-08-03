Как открыть бутылку: самые яркие моменты Bottle Cap Challenge

Некоторое время тому назад все мировые социальные сети, в частности Instagram, захлестнул Bottle Cap Challenge. Суть его заключается в том, чтобы открыть бутылку с водой, не прибегая к помощи рук.

Одним из основоположников такого увлечения выступил голливудский актер Джейсон Стэтхэм. Британец свернул крышку бутылки ногой. Челлендж тут же подхватили как поклонники актера, так и мировые звезды.

Однако фантазия человеческая не имеет границ, а потому некоторым показалось, что откупорить бутыль ударом ноги - слишком просто. В результате Сеть наводнили видеоролики, просто потрясающие воображение.

Например, известная российская балерина Анастасия Волочкова выполнила "задание" челленджа при помощи пуантов, известная певица Мэрайя Кэри сподобилась заставить крышку слететь собственным голосом.

Анна Седокова воспользовалась приемами карате. А певица Нюша и телеведущая Яна Кошкина пошли еще дальше: исполнительница выполнила задание под зажигательные ритмы... ягодицами, актриса же использовала для данной цели собственный бюст.

Однако и, так сказать, "обычные" пользователи не позволили себе отставать от звезд. Так девушка из Новосибирска заставила бутылку открыться, облокотившись на пилон, а воронежский экскаваторщик и вовсе открыл ее ковшом.