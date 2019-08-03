Андрей Караулов рассказал, как Ельцин переделал кабинет Сталина в Кремле под себя

Кремлевский кабинет Иосифа Виссарионовича был полностью раскурочен по приказу Ельцина, а большую часть мебели попросту разворовали. Подробности этой истории поведал в Сети известный журналист Андрей Караулов.

"Пожары в Сибири - это ни что иное, как поджоги", считает известный журналист Андрей Караулов

Долгие годы в кабинет Сталина, где творилась вся советская история, никто даже войти не решался, не говоря уже о том, чтобы что-то там переставлять. Однако в команде Ельцина нашелся один смельчак – Павел Павлович Бородин, управляющий делами АП России. Под его руководством кабинет, мягко говоря, ремонтировали аж две недели. Дубовые панели, паркет вывернули ломом. Потом все это сожгли прямо во дворе. Для Исторического музея не оставили ни крошки.

Очевидцы тех событий рассказывают, что Борис Николаевич вел себя по-царски. Ему очень нравился помпезный, имперский стиль. Особенно мебель из карельской березы с гнутыми ножками, золото и лепнина. Поскольку деньги девать было некуда, Пал Палыч специально закал у мастеров из Италии рабочий стол длиной два с лишним метра. Масштабная реконструкция затем перекинулась на весь Большой Кремлевский дворец.

Говорят, Бородин с гордостью вспоминает, как лихо он разгромил кабинет Сталина. И ведь никому не пришло в голову судить Пал Палыча за такое варварство. Он же выполнял волю президента», – пишет Караулов.