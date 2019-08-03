Студия для взрослых решила предложить всем желающим необычную услугу. Они готовы записать домашний секс за 10 000 долларов, чтобы затем вы всегда смогли пересмотреть видео в старости.

Свою программу представители порноиндустрии назвали «Капсулой времени» и обещают, что даже самые традиционные занятия любовью в ролике будут выглядеть великолепно. Конечно, можно просто поставить камеру и сделать хоум-видео, сэкономив приличную сумму, но смотреться это будет не так красиво.

«Вполне естественно, что наши тела со временем становятся все менее привлекательными, но это вовсе не значит, что наши желания и страсть к партнеру должны пропасть», – пишут создатели. Главное, чтобы через много лет ваши внуки не нашли эту домашнюю хронику.