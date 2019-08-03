Студии для взрослых предлагают записать "домашнюю хронику", чтобы пересматривать в старости
3 августа 2019, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]
Студия для взрослых решила предложить всем желающим необычную услугу. Они готовы записать домашний секс за 10 000 долларов, чтобы затем вы всегда смогли пересмотреть видео в старости.
Свою программу представители порноиндустрии назвали «Капсулой времени» и обещают, что даже самые традиционные занятия любовью в ролике будут выглядеть великолепно. Конечно, можно просто поставить камеру и сделать хоум-видео, сэкономив приличную сумму, но смотреться это будет не так красиво.
«Вполне естественно, что наши тела со временем становятся все менее привлекательными, но это вовсе не значит, что наши желания и страсть к партнеру должны пропасть», – пишут создатели. Главное, чтобы через много лет ваши внуки не нашли эту домашнюю хронику.