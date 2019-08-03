"Среди них могут быть ваши сыновья", митингующих призывают бережнее относиться к росгвардейцам

На Пушкинской площади начались задержания, передает корреспондент The Bell. Более 190 участников акции арестовано на Пушкинской и Трубной площадях.

На Бульварном кольце началась несанкционированная акция в поддержку несистемных кандидатов в Мосгордуму

По данным «ОВД-Инфо», задержаны уже 311 человек. Среди них есть несовершеннолетние подростки и даже журналисты – несмотря на их редакционные задания и пресс-карты.

Митингующих призывают не нарушать порядок и бережнее относиться к росгвардейцам, потому что есть информация, что сегодня в рядах полиции солдаты срочники. «Среди них могут быть ваши сыновья», - предупреждают организаторы акции через мегафон.

Тем временем в Санкт-Петербурге проходит акция солидарности с московскими кандидатами в Мосгордуму и против разгона митинга 27 июля. Её удалось согласовать. Из Питера сообщают, что число участников достигло 2000 человек.