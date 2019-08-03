Путин подписал закон об увеличении пособий за детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

Президент Российской Федерации Владимир Путин в минувшую пятницу, 2 августа, подписал закон, увеличивающий число семей, которые смогут каждый месяц получать выплаты на первого и второго ребенка.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, подчеркивается, что для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которые будут эквивалентны размеру регионального детского прожиточного минимума. Раньше сумма составляла 50 рублей.

Соответствующий закон был принят благодаря изменению критерия нуждаемости. Ранее право на выплаты получали только те семьи, в которых размер дохода на человека не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе.