Сибирские леса не нужно тушить, лучше их сжечь и продать китайцам, считает скандальная журналистка

Горящие леса Сибири никого не оставляют равнодушными. Кто-то откровенно спекулирует на животрепещущей теме, а кто-то высказывает свое мнение, которое идет вразрез с общепринятым, кто-то пытается обвинить во всем властей, а кто-то жертвует деньги, чтобы помочь в тушении пожаров. Известная журналист Божена Рынска считает, что сибирские пожары тушить не нужно, наоборот сжечь все и продать китайцам.

"Пожары в Сибири - это ни что иное, как поджоги", считает известный журналист Андрей Караулов

«Леса горят везде и всегда. Даже в Калифорнии. Последние несколько миллиардов лет. Многие страны вообще специально сжигают леса, чтобы избежать лесных пожаров. Есть растения, которые размножаются с помощью пожаров (например, эвкалипт). Нынешний пожар в Сибири примерно на 15% больше, чем в прошлом году. Такие пожары невозможно потушить водой, да и не нужно. Экосистема восстановится сама собой: где-то медленнее, где-то быстрее. Чтобы потушить Сибирь, ее надо сжечь встречным палом. Что останется — сдать китайцам на 100 лет за $200/гектар. И тогда это будет уже их проблема. Пусть хоть все там выпилят, потому что от деревьев кислорода — мизер. Главный поставщик кислорода это водоросли», - написала Божена Рынска в своем telegram-аккаунте.

Более того, блогер считает, что те, кто сейчас собирают деньги «на тушение» — это мошенники «типа дырявых гринписовцев, которые рубят бабло на недоумках».