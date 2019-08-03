Названы регионы РФ, в которых больше всего пациентов с психическими расстройствами

Стало известно, какие российские регионы стали лидерами по количеству пациентов с психическими расстройствами. В прошлом году вышеуказанный диагноз был официально поставлен 59,1 тыс. человек.

Согласно последним данным, больше всего зарегистрированных случаев в Санкт-Петербурге – 4,7 тыс. пациентов. Москва оказалась на втором месте с показателем 2,8 тыс. человек. Следом идут Татарстан (2,5 тыс.), Башкортостан (2,4 тыс.), а также Челябинская область (2,1 тыс.).

Как сообщает RT, меньше всего случаев психических расстройств было зафиксировано в Ненецком автономном округе – всего 8 пациентов, на Чукотке (44 человека), в Магаданской области (56 человек), а также в Мурманской области (71 человек) и Севастополе (88 человек).