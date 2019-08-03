Третья группа косаток из «китовой тюрьмы» отправилась в Хабаровский край

Из бухты Средняя Приморского края отправилась в Хабаровский край третья группа косаток – узников «китовой тюрьмы». Морские животные обретут свободы в Охотском море.

Пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО) сообщила, что косатки перевозятся по Амуру на судне. В пятницу автомобили с тремя мормлеками приехали в Хабаровск. Сейчас косатки следуют в село Иннокентьевка. Там их опять погрузят в машины и отправят к мысу Перовского.

Специалисты сообщают, что погрузка всех трех косаток прошла успешно. В Хабаровске в транспортировочных ванных поменяли воду без внештатных ситуаций.

Первую партию «заключенных китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море 27 июня, вторую – 16 июля.